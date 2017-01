Alejandra Baigorria regresaría a 'Esto es Guerra', pero Dorita Orbegoso se burla de su salida de ATV

Dorita Orbegoso arremetió contra Alejandra Baigorria, luego que la popular ‘Gringa de Gamarra’ anunció su salida definitiva de ATV, canal donde se desempeñaba como panelista de ‘Cuéntamelo todo’ y competidora de ‘Combate’.

Dorita, ¿crees que Alejandra se ‘corrió’ de ti por el intercambio de palabras que tuvieron?



No creo que se haya corrido de mí, sino que le quedó grande el puesto de panelista (en ‘Cuéntamelo todo’). Le faltaba humildad y se va por el lado más fácil, el de renunciar, porque ‘Combate’ es su casa...

Ser panelista de un programa de espectáculos tampoco es algo fácil, ¿no?

Claro, por eso digo que le quedó grande el programa y decidió renunciar a los dos programas (‘Cuéntamelo todo’ y ‘Combate’).

En tanto, Alejandra descartó que su salida de ATV haya sido por Dorita Orbegoso.

“Jamás me iría de un lugar por una persona. Soy profesional, sé trabajar con todo el mundo y no tengo problemas con nadie. Eso es mentira, me retiré bien del canal”, sostuvo Baigorria, quien acotó que pronto viajará a Madrid para seguir un curso de modas.

FIRMÓ POR AMÉRICA



Asimismo, se sabe que Alejandra Baigorria se reunió ayer con la productora de ‘Esto es Guerra’, Mariana Ramírez del Villar, para firmar contrato y ser el nuevo ‘jale’ de la próxima temporada del referido reality.