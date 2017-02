Alejandra Baigorria: Stephanie Valenzuela le dice que 'apechugue' su presunta infidelidad

‘La verdad siempre sale a la luz’, manifestó la modelo Stephanie Valenzuela, tras enterarse de que Alejandra Baigorria iniciará medidas legales en contra del ‘garoto’ Bruno Rocha, por afirmar que tuvo un ‘affaire’ con la popular ‘Gringa de Gamarra’ en el tiempo que tenía una relación con Guty Carrera.



“Cada uno sabe lo que hace, no soy nadie para juzgarla, ni siquiera la menciono. La verdad ante todo, porque siempre sale a la luz, así que apechuga nomás”, expresó Stephanie Valenzuela, quien agregó que Bruno Rocha le ocultó el ‘affaire’ que tuvo con la modelo.



“El tema no va por ella (Alejandra Baigorria), sino por él. A quien meto es a Bruno, él me ocultó varias cosas de su pasado”, dijo Stephanie Valenzuela.

Por su parte, el ‘garoto’ dijo estar tranquilo por las medidas legales que iniciará Alejandra Baigorria en su contra. “Quedará en la conciencia de cada persona, si ella no quiere comentar, si quiere tomar ese tipo de decisión, seguiré en mi línea como caballero que soy”, comentó Rocha, quien añadió que no volverá a referirse sobre el sonado ‘affaire’.



“No voy a comentar de ese tema, es algo que pasó hace mucho tiempo. Si hubiera querido crear algo, lo hubiera dicho hace tiempo”, indicó el modelo en ‘El reventonazo de la Chola’.

