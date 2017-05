Alejandro Fernández dio entrevista pasado de copas ¿Problemas con el alcochol? [VIDEO]

¡Dos más y nos vamos! El cantante mexicano Alejandro Fernández concedió unas entrevistas a la prensa de su país, al parecer, en estado de embriaguez. El cantante ya tiene antecedentes de haber estado un poco ebrio sobre el escenario en pleno concierto.

El popular 'Potrillo' se habría encontrado bajo los efectos del alcohol cuando decidió detener su auto para darle unas declaraciones a prensa. Sus ojos rojos y balbuceos lo delataron.

“A ver, a pistear (tomar) todo el mundo se pone. No se pongan de fresas, cabrones. No me mamen”, dijo Alejandro Fernández a su salida de un concierto que brindó en Monterrey.

Alejandro Fernández borracho

Al final de la entrevista, Alejandro Fernández quiso despedirse con un 'namaste' (gracias) que luego fue cambiado por 'mamaste' ante el asombro y risas de los presentes.

A pesar de eso, Alejandro Fernández negó tener un problema con el alcoholismo y que no le importan los comentarios sobre el vergonzoso y reciente incidente que protagonizó en México, hace unas semanas cuando casi vomita en pleno concierto.

‘Se me revolvieron hasta las ideas porque la verdad fue muy grande el trago que le di. No lo soporté porque no esperaba que fuera tequila’, dijo Alejandro Fernández tratando de justificarse.