Alessandra Fuller presenta a su mamá y le dicen que parece su hermana [VIDEO y FOTOS]

La actriz de 'Ven Baila Quinceañera', Alessandra Fuller, celebró su cumpleaños 22 al lado de su madre, a quien presentó en una conmovedora foto que publicó en Instagram. La imagen tiene más de 35.000 me gusta.



En la fotografía Alessandra Fuller aparece dándole un beso en la frente a su madre junto a la torta que le compraron por sus 22 años. El amor entre las dos se nota y sus seguidores no paran de decir que parecen hermanas en lugar de madre e hija.



Alessandra Fuller se muestra muy agradecida con su mamá y le dice que la ama. "Te amo mami y a ti también torta de mis sueños", se lee en la descripción de la foto.

Te amo mami!!! Y a ti también torta de mis sueños @dulcefina_ 👑💕 Una foto publicada por Alessandra Fuller (@alefuller) el 5 de Feb de 2017 a la(s) 9:46 PST

La buena relación de Alessandra Fuller con su mamá Daniela Doberti Ego-Aguirre se nota en las fotos que ambas publican constantemente en sus redes sociales, una de las fotos con más me gusta es la que publicaron en Facebook cuando viajaron a Cuzco juntas.



La mamá de Alessandra Fuller es la hincha número de su hija, todo su Facebook está lleno de fotos y videos que realiza Alessandra Fuller como parte de su carrera actoral.



Los seguidores de Alessandra Fuller afirman que ya saben de donde heredó tanta belleza, nosotros también ¡Felicidades, Alessandra Fuller!