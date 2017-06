Almendra Gomelsky se refirió a la posibilidad del regreso de ‘NubeLuz’ a la pantalla chica.



“Sería excelente, como siempre lo digo, nos aferramos a ‘NubeLuz’ porque en su momento fue grande y se vio en todas partes del mundo, pero creo que ahora tenemos otras fuentes de información que podrían ser adaptadas para los chicos de hoy y es una pena que en la televisión no haya cabida para los programas infantiles. Los niños tienen que ver lo mismo que los adultos, cuando tienen que vivir su niñez y disfrutarla jugando. Entonces, creo que eso es lo que falta”, afirmó.



“Ojalá alguien se anime a hacer algo y no sé si se llame igual, porque las comparaciones son odiosas. Ahora, es verdad que los que compararían son de otra generación, porque los niños no conocieron ‘NubeLuz’, entonces puede ser que funcione. De repente se llame igual, pero con un concepto diferente”, agregó Almendra Gomelsky. (M.Casas)