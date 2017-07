Alondra García: Mario Irivarren afirma que terminaron bien [VIDEO]

Mario Irivarren afirmó que si se cruza con Alondra García Miró, la saludaría sin problemas porque nunca quedaron mal.



“Después de terminar la relación con Alondra García Miró nunca conversamos, pero si la veo, la saludo. No tendría problema, nunca terminamos mal, pero no hablamos”, contó Mario Irivarren.



Respecto al final de su relación con Ivana, dijo que no comentará las razones.



“No me interesa decirle a nadie por qué terminamos, es mi vida personal. Estuvimos casi dos años, vivimos cosas buenas y ahora quiero dedicarme al trabajo, no pienso en una pareja. Es un tiempo para estar solo”, dijo Mario Irivarren en el programa ‘Divas’.

Alondra García Miró y Christian Meier