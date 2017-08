Alondra García Miró y Christian Meier al fin hablan de su relación [FOTO]

Desde que se especuló sobre una posible relación entre Alondra García Miró y Christian Meier, ninguno de los dos quiso confirmar o negar nada a la prensa. Al menos a los medios nacionales. Fue el actor quien decidió 'oficializar' a la modelo en People en Español.

Han pasado meses desde que ambos iniciaron su relación. Sin embargo, y aunque la prensa ha querido tener más detalles de su historia de amor, ni Alondra García Miró o Christian Meier ha querido hablar al respecto. Esta vez, hicieron la excepeción.

Por la edición de aniversario de la revista Cosas, Alondra García Miró y Christian Meier reflexionan sobre la cobertura que los medios le han dado a su relación pese a que ninguno ha dado declaraciones. Para el actor, es hasta divertido ver titulares e información que él sabe no es cierta, pero no piensa aclarar las especulaciones.

Alondra García Miró y Christian Meier pasean muy cariñosos.

"Todo el mundo pone titulares, pero nadie tiene una declaración sobre el tema. No sé cuál es el fenómeno de todo esto. Es curioso que se convierta en algo muy mediático sin necesidad de decir una sola palabra. Es como si todo el mundo hubiera hecho su propia historia sin haberle preguntado a nadie nada. La vemos desde afuera y nos parece entretenida. Veo una historia que no existe y no me queda otra que dejarla evolucionar como quiera porque el peor error sería intervenir en ella", dijo Christian Meier en entrevista para la revista Cosas.

Por su lado, Alondra García Miró señaló que entiende a los hombres de prensa porque saben que hacen su trabajo. Desde su relación con Paolo Guerrero, la modelo siempre guardó reserva y evitó dar información a los medios. De esta historia de amor también se tejieron muchas especulaciones, incluso cómo fue que terminó. Por eso para la novel actriz, lo mejor es llevar una cordial relación con la prensa.

Alondra García Miró debuta como actriz

"Los demás pueden especular un montón de cosas, pero, en realidad, creo que lo he llevado de una forma súper reservada, no hemos dado ningún tipo de material como para que se hable algo de más. Si es que quieren especular, solo queda reírse un poco de lo que dicen. Al fin y al cabo, los únicos que sabemos la verdad somos él (Christian) y yo, y las personas más cercanas. Se inventan titulares que no tienen nada que ver con la realidad, pero… ¿para qué ponerse a dar explicaciones?", dijo Alondra García Miró para la misma publicación.

La modelo de 25 años debutará muy pronto como actriz protagónica de una telenovela. 'Te volveré a encontrar' es la nueva producción de Pro TV y contará con Alondra García Miró para interpretar el papel de Perla. Esta no es la primera vez de la ojiverde frente a las cámaras. Antes, tuvo una pequeña aparición en la serie 'Esta Sociedad'.

La telenovela se centrará en la vida de Perla, una joven que tiene tres hermanos y su vida tendrá un giro inesperado por las terribles circunstancias que tiene que atravesar. Parte del elenco que acompañará a Alondra García Miró estaría conformado por Rodrigo Sánchez Patiño, Flavia Laos, Maju Mantilla y, probablemente, Nicola Porcella.

