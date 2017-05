Alondra García Miró y Christian Meier: 'El Wasap de JB' alista parodia de su romance [FOTOS]

El romance que viven Alondra García Miró y Christian Meier no pasó desapercibido para Jorge Benavides. El imitador parodió en ‘El Wasap de JB’ un encuentro inesperado, entre ‘Cristian Player’ (JB), ‘Atolondra’ (Canchita Centeno), ‘Paolo, el guerrero’ (Danny Rosales) y ‘Doña Queta’ (Alfredo Benavides) en un restaurante, donde casi se agarran a golpes.

La escena transcurre con 'Alondra García Miró' y 'Christian Meier' sentados en una mesa muy acaramelados, y de pronto llegan ‘Paolo’ y su madre, quienes se ubican al costado.



'Christian Meier' le comenta a 'Alondra García Miró' que el jugador y su madre han llegado, y ella le pide irse del local.

C. Player: No lo vas a creer, pero en la mesa del costado están Doña Queta y tu ex, el pelotero ese.



Atolondra: ¿Paolo? ¡Ay, qué vergüenza! Mejor nos vamos.



C. Player: Que se vayan ellos, ¿O te afecta que haya venido?

Ante eso, Paolo se da cuenta y comenta a su madre: “El galancito ese está con Atolondra. Ahorita lo parto a ese desgraciado”.



Doña Queta: No hijo, cálmate. Mejor pedimos para comer. Mozo...



Paolo alza la voz y grita: Me traes un escabeche, pero sin cebolla, no quiero que me apeste la boca.



C. Player: Yo lo mato, ese va a saber quién soy yo. Oye, deja de llorar que vas a crear un nuevo huaico.