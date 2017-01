Alondra García Miró al fin habló de su relación con Paolo Guerrero [VIDEO]

Alondra García Miró rompió su silencio. El programa 'Cuéntamelo Todo' mostró conversaciones de Whatsapp que mantuvo con la modelo sobre su relación con Paolo Guerrero.

El reportero John Cano logró mantener una conversación fluida con Alondra García Miró para enterarse sobre la situación entre la modelo y Paolo Guerrero. En las imágenes de Whatsapp, se deja entrever que efectivamente la relación entre ambos habrían llegado a su fin.

"No estoy pasando por un buen momento. Todavía no es el momento. Todavía todo está muy fresco, que pasen unos días. Bueno si tienen algo imagino que lo van a sacar en algún momento. Yo amigo de verdad quiero mantenerme al margen. Tú sabes que a mí no me gusta eso", dijo Alondra García Miró en conversación con Cuéntamelo Todo.

Alondra García Miró: Esta es la conversación de Whatsapp.

Alondra García Miró había sido captada por las cámaras de Amor de Verano la semana pasada en un auto junto a unos amigos. Sin embargo, cuando se le preguntó por Paolo Guerrero, no quiso hablar con la prensa y solo atinó a guardar silencio.

Lo cierto es que Alondra García Miró se quedó en Lima después que Paolo Guerrero viajara a Brasil para sumarse a sus trabajos de Pretemporada en el Flamengo. La modelo comparte momentos con su familia y sus amigos más cercanos.

Incluso, estuvo voceada para ser la conductora de Esto Es Guerra: Pretemporada. Sin embargo, se especula que Alondra García Miró no aceptó por la presencia de Luciana Fuster en el programa, la modelo con quien Paolo Guerrero se lució bailando el día de su cumpleaños 33.

