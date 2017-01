Un nuevo rumor se suma al culebrón que se ha armado en torno a la supuesta ruptura entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró. Ahora se dice que la modelo habría retirado todas sus pertenencias de la lujosa casa que comparte con el futbolista en Brasil.



Alondra García Miró, quien pasó Año Nuevo con familia y amigos, estaría viviendo ahora en casa de una amiga tras dar fin a su romance de dos años con Paolo Guerrero y pensando en retomar su faceta de empresaria y su carrera como modelo.



¿Pero qué sabemos de esta historia hasta el momento? Paolo Guerrero celebró recientemente su cumpleaños número 33 con una fiesta a todo dar y una de las grandes ausentes fue Alondra García Miró, lo cual avivó las especulaciones sobre su sonada separación.



Luciana Fuster, quien es señalada como la tercera en discordia en la relación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró, negó cualquier romance con el futbolista pero aseguró que en su fiesta escuchó que su relación con la modelo había llegado a su fin.



"Me enteré recién ahí, cuando estábamos todos juntos que ya no están (Paolo Guerrero y Alondra García Miró) pero normal. Con él casi ni hablé. Yo me he enterado por la prensa porque salió Paolo, Luciana y yo ¿qué? ¿Paolo no estaba con Alondra?", dijo Luciana Fuster a América Espectáculos.



Otra de las que habló sobre la supuesta ruptura de Paolo Guerrero y Alondra García Miró fue Doña Peta, la madre del futbolista, quien dijo que este tema es algo que le corresponde únicamente a ellos.



"Esos son sus problemas, nosotros no nos metemos. Déjenlo en paz y no estén hablando tonterías que no saben. Ya no quiero hablar más", dijo tajantemente Doña Peta en declaraciones a Karibeña.

