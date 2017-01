Alondra García Miró decía que Paolo Guerrero era 'el hombre de su vida' [VIDEO y FOTOS]

La modelo Alondra García Miró declaró hasta hace unas semanas que Paolo Guerrero era el hombre de su vida y que se sentía muy bendecida a su lado. Su historia de amor dio un giro de 360° en lo que va del 2017.

El año nuevo inició con un distanciamiento para la pareja pues Alondra García Miró no asistió a la fiesta de cumpleaños de Paolo Guerrero. El futbolista festejó hasta más no poder.

En una entrevista para la revista Caras, Alondra García Miró comentó detalles de su relación con Paolo Guerrero cuando todo era paz y felicidad.

"Estoy con el con el hombre de mi vida, soy feliz y me siento bendecida", fue una de las declaraciones que dio Alondra García sobre el 'Depredador'.

En la entrevista, la 'ojiverde' destacó dentro de la entrevista que la familia de Paolo Guerrero es humilde y muy unida. Sin embargo, lo que sorprendió fueron sus declaraciones sobre como pasarían las fiestas de Año Nuevo.

"Nos quedamos en Lima. El primero de enero es santo de Paolo y de mi abuela, que cumple 80 años y está regia, así que vamos a pasarlo con las familias. Desde que era chiquita hacíamos todos los rituales de Año Nuevo, como correr con las maletas y comer las doce uvas", dice Alondra García.

LUCIANA FUSTER DICE QUE 'YA NO ESTÁN'



Quiso negar el romance con Paolo Guerrero pero terminó dando más datos sobre la sonada separación del futbolista con Alondra García Miró. Luciana Fuster conversó con las cámaras de 'América Espectáculos' sobre la fiesta del 'Depredador' y terminó por mencionar el supuesto actual estatus de la parejita.



Según contó Luciana Fuster, cuando llegó a la fiesta de cumpleaños de Paolo Guerrero, el grupo de amigos con el que estuvo reunida le contó que el futbolista y Alondra García Miró habían terminado su relación amorosa.



"Me enteré recién ahí, cuando estábamos con todos juntos que ya no están (Paolo Guerrero y Alondra García Miró) pero normal. Con él casi ni hablé. Yo me he enterado por la prensa porque salió Paolo, Luciana y yo ¿qué? ¿Paolo no estaba con Alondra?", dijo Luciana Fuster.