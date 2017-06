Thaísa Leal y Alondra García Miró ¿se parecen? Paolo Guerrero responde [VIDEO]

Thaísa Leal es la nueva 'amiga' de Paolo Guerrero. Una foto en el departamento del futbolista hizo sonar todas las alarmas en Chollywood. Incluso, la nutricionista viajó a Trujillo para ver el partido de la selección de fútbol contra Paraguay.

Por si fuera poco, después del partido de Perú vs. Jamaica, Paolo Guerrero y Thaísa Leal viajaron a Lima donde aprovecharon para tener una salidita por un centro comercial. Al parecer, el futbolista ya dejó atrás a su expareja Alondra García Miró, a quien le deseó mucha felicidad en su nueva relación con Christian Meier.

Sin embargo, Paolo Guerrero no se librará tan fácilmente de que le sigan mencionando a su expareja Alondra García Miró. A su regreso a Lima de Arequipa, el futbolista fue abordado por una reportera de Amor Amor Amor, quien llevó fotografías de Thaísa Leal.

La joven le preguntó a Paolo Guerrero si es que él creía que Alondra García Miró y Thaísa Leal 'tenían un aire'. El 'Depredador', quien ya se encontraba un poco incómodo con el tema se animó a responder.

Paolo Guerrero: ¿Thaísa Leal y Alondra García Miró se parecen?

"No, estás loca", dijo Paolo Guerrero al responder a la reportera de Amor Amor Amor cuando le mostraron las fotografías de Alondra García Miró y Thaísa Leal. Al parecer la comparación no le gustó nada al Depredador.

Pero eso no fue lo único que no le gustó a Paolo Guerrero. La reportera también le preguntó al futbolista si es que Thaísa Leal ya vivía en el mismo departamento que compartió con Alondra García Miró. El seleccionado solo dijo: "No seas sapa"

