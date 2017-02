Ámbar Montenegro: Bruno Agostini sigue defendiéndola [VIDEO]

Bruno Agostini salió en defensa de Ámbar Montenegro, quien es señalada como la culpable de la ruptura entre Angie Jibaja y Felipe Lasso.



“No defiendo a Ámbar porque haya estado con mi hermano Fabio, pero si la gente entra a ese programa es porque no se aman. No conozco la relación de Angie y Felipe, solo sé que si entran al reality ponen en juego su relación. Ámbar no tiene la culpa de nada”, precisó Agostini.