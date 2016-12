Ambar Montenegro y Fabio Agostini terminaron su apasionado romance [VIDEO]

Ambar Montenegro y Fabio Agostini mantuvieron una de las relaciones más apasionadas de los chicos reality. Sin embargo, los exparticipantes de Combate dieron una triste noticia a sus fans: terminaron su romance.

Fue Ambar Montenegro quien dio la noticia a través de su cuenta Instagram. La ecuatoriana compartió un mensaje extenso en donde elogió a Fabio Agostini y lo calificó de 'caballero'.

"Pues sí, fuiste lo que solo miraba y lo que hace sonreír pero los caminos se separan y créeme que me llevo lo mejor de ti hermoso que eres lo valoro. Siempre fuiste lo mejor que le pasó en la vida me enamoré, me ilusioné. Vivo mis mejores momentos contigo. Estuviste cuando no tenía nada y por eso te dejo libre, porque sé que lucharás y llegarás lejos", se leía en el mensaje compartido por una de sus cuentas Instagram. Sin embargo, la publicación fue eliminada.

Pero eso no fue todo. Ambar Montenegro llegó al programa 'Espectáculos' para contar detalles del fin de su relación. Según dijo, ella había recibido propuestas en el extranjero y ponía su carrera en primer lugar y ante todo.

Ambar Montenegro y Fabio Agostini terminaron romance

"Nosotros tuvimos una relación de ocho meses super linda. Sin embargo, se dieron propuestas para mí y lastimosamente yo siempre pienso en mi futuro porque imagínate, del amor uno no vive, y siempre con las cosas claras", dijo Ambar Montenegro.

La ecuatoriana comentó que están bien y que siguen viviendo juntos y son amigos. Sin embargo, Ambar Montenegro que estuvo llorando todo el día que se separaron.

Así se anunció la suspensión de los combatientes.

Recordemos que Ambar Montenegro y Fabio Agostini fueron expulsados de Combate después de no llegar a tiempo al programa especial que se llevó a cabo en el Estadio Migule Grau del Callao. Ambos señalaron que no llegaron a tomar el vuelo desde Chile para llegar a tiempo y debido a eso, fueron expulsados del programa.

