Ambar Montenegro: La persona que menos esperas pide que no la llamen "destructora de hogares" [VIDEO]

Desde su ingreso al reality Doble Tentación, la modelo Ambar Montenegro es tildada como "destructora de hogares". Esto por su papel de 'tentación' en el reality que pone a prueba la fidelidad de las parejas. La ecuatoriana no está sola, su ex cuñado, Bruno Agostini, la defiende y escuele a Angie Jibaja sobre quién esta destruyendo realmente su hogar.

Si uno revisa los programas anteriores del reality Doble Tentanción podrá ver todas las veces que Angie Jibaja tilda de "destructora de hogares" o "destructora de familias" a la modelo ecuatoriana. Estas frases le cayeron mal al español Bruno Agostini, que no puede creer que se refieran así a la ex pareja de su hermano.



Bruno Agostini la tiene clara. El español considera que Ambar Montenegro sólo cumple su trabajo que es poner a prueba la fidelidad de Felipe Lasso. "No le echen la culpa a Ambar Montenegro es su trabajo y la llamaron para eso", se lee en la publicación de su Facebook.

Además, Bruno Agostini cree que los del problema son Angie Jibaja y Felipe Lasso. Para ejemplificar su punto usa un ejemplo bastante particular.



"Si a mi me llaman de un programa que se llama "la tercera guerra mundial" y trata de disparos y bombas..... Una vez este dentro del reality ¿me voy a quejar porque me están disparando? Lo mismo es", afirma el mayor de los Agostini.



Finalmente Bruno Agostini considera que Angie Jibaja y Felipe Lasso son los únicos que se expusieron a esa situación. "En mi opinión si entras con tu pareja, enamorados ambos, solo tienes un nombre "par de estúpidos que prefieren el dinero al amor", se lee en la publicación de Bruno Agostini en Facebook.