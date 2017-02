Ámbar Montengro y Angie Jibaja siguen siendo protagonizando los enfrentamientos más candentes del reality chileno Doble tentación. En su más reciente episodio, la ecuatoriana provocó como nunca a la peruana al darle un apasionado beso a su novio Felipe Lasso.

Como los seguidores del reality chileno saben muy bien, Ámbar Montengro y Angie Jibaja han tenido varios roces debido a los acercamientos de la primera a Felipe. Estas situaciones provocaron que la peruana terminara más de una vez con él en pleno programa.

Angie Jibaja siempre le daba una oportunidad más a su pareja. Sin embargo, en el nuevo capítulo del programa, una nueva crisis surgió debido a que Ámbar Montengro se atrevió a ofrecerle su agua a Felipe Lasso tras una ardua competencia física.

Angie Jibaja le volvió a llamar la atención a su novio y se acercó a Ámbar Montengro para exigirle que no vuelva a darle algo. Previamente, la modelo peruana arrojó lejos la botella que la ecuatoriana le dio a Felipe.

Pero la pelea no quedó ahí pues mientras Angie Jibaja trataba de ignorar a Felipe, Ámbar Montengro se aprovechó y muy coqueta le estampó un apasionado beso al joven participante de Doble tentación, el cual fue muy bien correspondido. Esto no pasó desapercibido para Angie aunque esta vez quiso disimular al lado de una amiga. ¿Qué pasará ahora en esta batalla entre las ex chicas de 'Combate'?