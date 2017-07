'Amor, amor, amor': "No tenemos cómo probar que Flavia Laos fue racista" [VIDEO] 

Los conductores de 'amor, amor, amor', Gigi Mitre y Rodrigo González 'Peluchín' se pronunciaron sobre las declaraciones de la actriz Flavia Laos en las que descartaba que sea ella quien lanzó una frase racista durante un fiesta privada.

Como se recuerda, el programa Amor, amor, amor emitió un informe en el que dejaba entrever que era Flavia Laos la que decía la frase "un cholo no deja de ser cholo nunca". Esto fue ratificado por Aída Martínez, quien dijo que la actriz siempre se expresa así.

"Sí que se pasó, cuidado mamita, con el racismo a otra parte", dice la voz que narra la nota del programa 'Amor, amor, amor'. Días después, los conductores se pronunciaron sobre lo sucedido.

Gigi Mitre sobre Flavia Laos

"La voz personalmente me parece que sí es de ella. Ahora ella dice que no es su voz. Nosotros no tenemos como comprobar si es o no su voz. Más que su palabra contra contra el criterio de cada uno en sus casas y de nosotros si es que es o no", mencionó Gigi Mitre en la última edición de 'Amor, amor, amor'.

'Peluchín' también comentó sobre la acusación de Flavia Laos, que ahora prepara unas cartas notariales contra el programa de espectáculos y Aída Martínez.

"Ella debe estar muy segura que no se trata y que no puede aparecer otra prueba de otra persona que la sindique de lo mismo", agregó Peluchín.