Anahí de Cárdenas y su mensaje contra los que pronuncian mal YouTube y pole dance [VIDEO y FOTOS]

La actriz Anahí de Cárdernas hace reír a sus seguidores con dos videos en los que enseña a pronunciar las palabras: YouTube y pole dance. La también bailarina indica que está cansada de que las personas se equivoquen al referirse a estos nombres.



En un video de Instagram, Anahí de Cárdenas indica que la mala pronunciación de YouTube es algo que la carcome el alma. "Hay un comercial donde mencionan la palabra YouTube, pero no dicen YouTube dicen YuTuff", explica la actriz.



La actriz Anahí de Cárdernas es enérgica con la correcta pronunciación de la palabra YouTube. "No se dice YuTuff, se dice YouTube. YuTuff no, YouTube, vamos, todos conmigo, sólo eso, es que me pasa de vueltas", dice la integrante de El Gran Show.



Siguiendo con los videos donde enseña a pronunciar correctamente, Anahí de Cárdenas se refirió a la palabra pole dance. "Hay otra palabra que me pasa de vueltas que la gente no sabe decir. No se dice pool dance, se escribe p-o-l-e, Poule Dance, es el baile del tubo, no de la piscina", precisa la actriz.



Los videos tienen más de 600 reproducciones cada uno. Los seguidores de Anahí de Cárdenas le piden más videos de este corte porque se divierten mucho con la particular manera que la actriz corrige las pronunciaciones.



Y como se dice la palabra??? Una publicación compartida de Anahi De Cardenas (@anahidec) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 10:46 PDT

Dia de Correcciones Una publicación compartida de Anahi De Cardenas (@anahidec) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 10:56 PDT