Andrea Fonseca: "Clavito jamás me pegó" [VIDEO]

La bailarina Andrea Fonseca desmintió que su actual novio y líder de ‘Clavito y su chela’, Robert Muñoz, la haya maltratado física y psicológicamente, como lo reveló su expareja Jean Pierre Ramos.

“Nunca lo ha hecho, tampoco me ha maltratado verbalmente, jamás. Es verdad que le envié los mensajes por WhatsApp (a Jean Pierre), pero le dije todo eso porque me tenía amenazada, decía que se iba a matar por mi culpa”, comentó Fonseca, quien negó estar siendo manipulada por el músico.



“Si salgo a hablar es por voluntad propia, pero no porque me sienta atada. Hablo porque es mi derecho y posición, y considero que con mi error he perjudicado a una gran persona (Muñoz)”, manifestó.

De otro lado, Andrea Fonseca deslizó que Jean Pierre Ramos la habría agredido físicamente durante el tiempo que fueron novios.



“Lamentablemente, aquí se tiene que hablar con pruebas, si las tuviera podría responder. Espero que cada uno saque sus propias conclusiones”, precisó Andrea Fonseca.



Finalmente, Robert Muñoz se expresó sobre las figuras que lo están atacando, afirmando que solo es porque quieren dar que hablar.



Por otro lado, la pareja contará su ‘verdad’ hoy en ‘El reventonazo’ de la Chola Chabuca.



