Nadie puede dudar que la guapa periodista Andrea Llosa no aguanta pulgas y pone en su sitio a hombres violentos y mujeres desnaturalizadas en su programa ‘Nunca más’. Sin embargo, en el calor de su hogar, esta mujer es una ama de casa más que cuida a sus hijos, los lleva al colegio, se preocupa por su esposo y tiene sueños por cumplir.



¿Quién crees que ganaría en un combate? ¿Tú o tu mejor amiga?

Mi mejor amiga es mi aliada, con ella no peleo.



¿Cuál es el último libro que has leído?

Acabo de terminar de leer ‘El guardián entre el centeno’, de J.D Salinger.



¿Qué superpoder tendrías?

El poder de saber quién miente y quién dice la verdad.



¿Con qué personaje político histórico cenarías?

Aunque ya murió, sería con John F. Kennedy.



¿Serías capaz de perdonar una infidelidad?

Nunca perdono a quienes me traicionan.



Qué color de ropa no hay en tu clóset...

El marrón. Lo percibo como un color triste.

¿Cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida?

Haberme presentado en un certamen de belleza en el que obviamente no gané ni Miss Amistad.



Si supieras que vas a morir en un año, ¿cómo cambiarías tu forma de vivir?

No sé si podría vivir si sé que voy a morir.



¿Qué tipo de personaje famoso querrías ser?

Por ahora no se me ocurre nadie.



Tu comida preferida...

Las pastas con bastante queso parmesano.



¿Tomas desayuno?

Casi siempre.



¿Qué es lo que no soportas de los demás?

Que hagan ruido al masticar y que no respeten las colas.



Si escribieras todo lo que te ha ocurrido hasta ahora en un libro, ¿crees que las personas lo querrían leer?

No, se aburrirían.



¿De qué forma equivocada te juzga la gente que todavía no te conoce?

Creen que soy más gorda de lo que realmente soy.

¿Cuál era tu serie de dibujos animados favorita?

Sankuokai y Ángel, la niña de las flores.



Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías?

Una mona libre, saltando en plena selva.



¿Cuál es tu frase favorita?

Son dos: ‘El amor no duele’ y ‘Con el agresor no se concilia’.



Un sabor que te recuerde tu niñez.

El locro de zapallo.



La vejez es...

Morir juntos, abrazados.



¿A qué hora te levantas y a qué hora te duermes?

Me levanto a las 6:20 de la mañana para alistar a mis hijos que van al colegio y me duermo a las 11 de la noche.



Si encuentras a una mujer pegándole a un hombre en la calle, ¿qué harías?

Me involucro, trataría de frenar la agresión y calmar a la mujer. Si la cosa se pone peor, llamo a la policía.