Andrea Luna llora por El Gran Show y reportero no dudó en consolarla [VIDEO]

Andrea Luna no ha tenido unos días fáciles. La protagonista de la telenovela 'Solo Una Madre' tuvo una semana llena de grabaciones para el final de la producción de América Televisión. Por tal motivo, no tuvo tiempo para ensayar como hubiese querido para las semifinales de El Gran Show.

Por eso, Andrea Luna se sorprendió al ser considerada como una de las finalistas de El Gran Show pese a haber solo ensayado en horas de la madrugada. La actriz contó entre lágrimas estar feliz por su clasificación ya que, pese a no ser bailarina, nunca ha sido enviada a sentencia.

Andrea Luna no soportó la presión que ha tenido durante los últimos días y terminó llorando de emoción mientras conversaba con el reportero de América Espectáculos. Sin embargo, nadie esperó que el hombre de prensa tuviera un gesto inesperado con la actriz.

Andrea Luna llora por su pase a la final de EGS

Después de decir que estaba súper contenta por su pase en El Gran Show, el reportero de América Espectáculos aprovechó para limpiarle las lágrimas a Andrea Luna con sus propias manos.

"Límpiate acá que se te ha salido (el maquillaje)", dice el reportero. Andrea Luna se queda inmóvil ante el gesto del hombre de prensa y luego continúa con sus declaraciones entre lágrimas.

"Nunca me he ido a sentencia. Eso es lo que no puedo creer porque yo no soy bailarina. Me he esforzado bastante y esta semana ha sido muy difícil para mí porque he grabado todas las semanas sin parar los últimos capítulos para la novela", dijo Andrea Luna visiblemente emocionada.

El Gran Show: Andrea Luna

