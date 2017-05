Andrea Luna: Shirley Arica se queja porque actriz la ignoraría [VIDEO]

‘Es una estrellada’, señaló Shirley Arica sobre Andrea Luna, con quien compite en ‘El gran show’, al revelar que habiendo sido amigas en la universidad, ahora ni la saluda.



Ambas figuras tuvieron un tenso diálogo durante la emisión de ‘El gran show’, donde Shirley Arica se quejó por el desplante y Andrea Luna se disculpó afirmando que no la vio porque no tenía sus lentes.



“Ah, eres ciega. Le falta un perro”, respondió Shirley Arica. "Esto es una falta de respeto que me digan eso, tengo dos perros y soy animalista. Yo he venido a competir, no para entrar en detalles que no recuerdo. Trato de poner lo mejor de mí y llevarme bien con todos”, dijo Andrea Luna.

Andrea Luna es Lady Gaga

‘SOY FRONTAL’

Tras su participación en ‘El gran show’, Shirley Arica dijo que se encuentra muy tranquila y con la cabeza en alto.



“Nada me amilana, yo sigo para adelante. No sé si le gusta mi estilo o no, pero soy frontal, jodida y sin filtros”, dijo Shirley Arica.



¿Crees que trata de minimizarte?

Cada uno con su nota, yo estoy feliz ensayando y trabajando. Quizá le han dicho mal, no es una estrella, es estrellada. La felicito por su faceta como actriz, pero nadie me mira por encima del hombro.

