Andrea San Martín: No le afecta el ampay de Sebastián Lizarzaburu [VIDEO]

Andrea San Martín aseguró que no le afectó el ampay que protagonizó el papá de su hija, Sebastián Lizarzaburu, con una jovencita.



“En mi vida no ha pasado nada, yo no podría decirte nada. Estoy tranquila, feliz. Estoy muy contenta, rodeada de gente chévere, buena onda. Yo estoy soltera, me divierto sanamente y eso no tiene nada de malo”, expresó Andrea San Martín.



Por otro lado, lamentó el comentario de Ivana Yturbe, quien se molestó porque le dijeron ‘Princesa Inca’.



“Debe tener una base de cultura, de información, para no cometer ese tipo de errores”, precisó Andrea San Martín. (J.V)