Andrea San Martín dijo esto de Jota Benzaquén que no podrás creer [VIDEO]

“Jota es un alma libre, Ivana le puede parecer guapa, pero no veo nada especial en esa relación, ‘eso’ es un tema de reality, nada más”, afirmó Andrea San Martín.



Además, Ivana está con Mario Irivarren.

Creo que ellos todavía no han perdido ese vínculo...



¿A él le gusta coquetear con todas?

Conozco a ‘Jota’ hace tiempo, es un ‘pata’ transparente, eso lo hace valioso. Es igual, delante y detrás de cámaras, ‘picaflor’, encantador y ‘gilerito’.

