Andrea San Martín arremete contra suegra de Shirley Arica por criar un hijo como Pío Dean [VIDEO y FOTOS]

Qué fuerte. La conductora de televisión, Andrea San Martín, utilizó su Instagram para pronunciarse en contra de la mamá de Pio Dean, esposo de la modelo Shirley Arica. La ex modelo arremetió contra la señora Roxana y dijo que a ella le daría verguenza criar un hijo así.



La publicación de Andrea San Martín tiene más de 500 me gusta. La conductora empieza la publicación hablando de la vergüenza que siente por la actitud de Pio Dean y la defensa cerrada que hace su madre de él.



"A mí me daría vergüenza tener un hijo como éste... pero más vergüenza me daría saber que yo lo crié y lo convertí en un inútil incapaz de ser el sostén de una familia, un ser humano con tan pocos pantalones que se escuda en un "no tengo trabajo" para vivir en la mediocridad", escribe Andrea San Martín, conductora de NexTV.



Andrea San Martín reflexionó sobre el poco esfuerzo que hace Pio Dean para conseguir trabajo. "El que quiere sale a vender caramelos si es posible y el que no sigue viviendo en el nido a las faldas de su madre y saliendo a fiestas como si tuviera tiempo de sobra... pero más pena y vergüenza me da saber qué hay millones de hombres iguales", indica la modelo.

