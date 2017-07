Andrés García estuvo al borde de la muerte por tomar este medicamento ¡Terrible!

Lamentable. El recordado actor Andrés García reveló que fue adicto por muchos años a una pastilla que utilizaba para poder soportar su extenuante ritmo de trabajo, sin saber que ese medicamento en realidad perjudicaba su salud.



“Cada vez que me empezaba a enojar me daban un pastilla, y se me quitaba el mal humor”, explicó el primer actor en una entrevista para el programa Hoy.



Andrés García nunca imaginó los efectos que posteriormente le traería este remedio. “Me estoy recuperando, estaba muy mal. Las pastillas que me tomé hace ya como 30 años me provocaron leucemia, salí de la leucemia pero me dejo una anemia severa, por eso no me podían operar de la espalda, me hicieron 6 transfusiones”.

El medicamento que ingería el actor es diagnosticado para pacientes con epilepsia y trastornos maniacodepresivos, mismo que dejó efectos secundarios en el organismo del histrión.



“De repente a los dos años ya no podía sostener un vaso, tenía que agarrarlo así (apoyándose con la otra mano), y me voy a Miami a hacerme un trabajo y una amiga me dice ‘oye, ya no tienes fuerzas’”, contó.

Andrés García reveló que ha pensado en el suicidio para acabar con los dolores que padece y llama ingratos y malagradecidos a sus hijos.

Sin embargo, el momento más difícil, fue cuando se enteró que estaba a punto de morir por esta adicción. “Me mandan los resultados (en Estados Unidos y me dicen) ‘tiene usted leucemia’, y me dieron 6 meses de vida. Llegue a México para hablar con el gastroenterólogo que era de mi papá, y dice ‘que bárbaro es que la leucemia avisa, pero aquí están los análisis, ¿has tomado pastillas, aspirinas?’, no (contesté), (pero me acordé) ahh una pastilla del mal humor”.



Por ahora, Andrés García sigue recuperándose de este padecimiento y de la operación de la cadera a la que fue sometido hace unos meses cuando sufría de fuertes dolores y había perdido casi por completo su movilidad.



AGENCIA MÉXICO