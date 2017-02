Andrés Hurtado 'Chibolín' enfrenta a Carlos Galdós por decirle a su hija 'que le agarre el mango' [VIDEO]

Un duro enfrentamiento se vivió en 'La Noche es Mía' entre el conductor del programa, Carlos Galdós, y Andrés Hurtado 'Chibolín' debido a los piropos subidos de tono que el primero junto a su producción le dijo a la hija de 'Chibolín', Josetty Hurtado, en una programa anterior. Galdós le dijo a Josetty que le gustaría que le 'toque el mango'.



La pelea empezó con un tuit que publicó Andrés Hurtado 'Chibolín' después de ver los piropos subidos de tono que la producción y Carlos Galdós le dijeron a su hija. "Me parece grosero el programa", escribió 'Chibolín' en Twitter.



Después de este tuit, Carlos Galdós retó a Andrés Hurtado para que asista al set de La Noche es Mía, todo empezó como un juego pero terminó con ambos bastante disgustados. Andrés Hurtado le sacó en cara a Galdós que él estaba en Panamericana porque le pidieron su opinión.

La broma se escapó de las manos cuando Andrés Hurtado le sacó en cara a Carlos Galdós que él lo había traído al canal. "A mí me parece altanero venir y enrostrarle a alguien que yo hice esto o el otro", dijo el conductor de 'La Noche es Mía'.



Además, Carlos Galdós expresó que Josetty Hurtado sabía cómo iba a ser la dinámica del juego. "Yo entiendo que tú te molestaste mucho por el juego con Josetty, pero nosotros no somos locos, antes de que ella suba le dijimos de qué iba a ir el juego.Ella dijo que entraba en la broma porque sabe que es una broma", continúo Galdós ante un Andrés Hurtado aún indignado.



Carlos Galdós le dijo a Andrés Hurtado que no había necesidad de hacer pública su molestia. "Podrías haberme escrito por interno, para qué le escribes a la gente de producción", le refutó Galdós a Hurtado.