Brunella Horna: Andrés Hurtado echa de mentirosa a 'Baby Candy' con esta revelación [VIDEO]

Brunella Horna cometió uno de los errores más grandes al revelar que Andrés Hurtado 'Chibolín' le había presentado una noche al empresario con el que tuvo un desliz sin que, según ella, sepa que era casado y con hijos.



Sin embargo, hoy en la mañana en 'Espectáculos', Brunella Horna trató de disculparse públicamente con su amiga bloggera y Andrés Hurtado por involucrarlos en su problema con Renzo Costa.



"Les pido disculpas públicamente, asumo toda la responsabilidad", dijo Brunella Horna sin aclarar quién, finalmente, le presentó al empresario tramposo.



Sin embargo, Brunella Horna no contó con la llamada de Andrés Hurtado, quien le preguntó directamente si le había presentado al empresario Jesús Molina.

Brunella Horna se sorprendió con llamada de Andrés Hurtado. (Video: Latina)

"Acepto las disculpas de Brunella Horna, a quien no tengo el gusto de conocer, salvo dos o tres veces en mi vida que la he saludado con mucho aprecio y mucho cariño, pero le quiero preguntar si Andrés Hurtado, yo, te presenté al señor JMT", sorprendió Chibolín a la 'Baby Candy'



Brunella Horna respondió que no, pero 'Chibolín' le replicó "entonces la mentirosa es Gigi Mitre", cortando la llamada.

Pero hoy en 'Amor, amor, amor', Andrés Hurtado dio detalles de lo que realmente pasó el día que se encontró con Brunella Horna en el hotel Westin.



"Yo no sé por qué Brunella quiere tapar a la chica que está a su costado, que es la que le presentó a JMTO (Jesús Molina). Los cuatro estaban más de hora y media sentados y fue JMTO quien me invita a su mesa donde estaba con Brunella, Anette y un amigo más", terminó hundiendo Chibolín a Brunella Horna.