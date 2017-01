Andrés Wiese confirma así que tiene nueva pareja [VIDEO y FOTOS]

El actor Andrés Wiese reveló que hace meses tiene pareja y que se encuentra muy feliz al lado de ella. 'Ricolas' dio esta primicia a 'Primera Edición'.



La primicia acerca de la nueva pareja de Andrés Wiese no fue completa, ya que el actor se niega a decir quién es la joven que robó su corazón.



“Estoy feliz, estoy con pareja hace unos meses y estoy muy contento. No soy de hablar de esos temas. Solo hablo de mi chamba”, indicó Andrés Wiese cuando los medios le preguntaron acerca de la identidad de la joven,



Además, recriminó a los medios por tratar de involucrarlo con una modelo. “Se filtraron algunas fotos, se especuló con que era una chica que trabajaba en el modelaje pero no era el caso”, finalizó el joven actor Andrés Wiese.