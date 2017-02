Angelina Jolie: rumores de romance con Jared Leto crecen cada vez más [VIDEO]

La confirmación de la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt hizo que no pocas personas se entristecieran ya que ambos conformaban una de las parejas más estables de Hollywood. Algunos creyeron que todo se trataría de algo circunstancial, pero la realidad parece ser otra.



Y es que varios medios especializados informaron que Angelina Jolie habría encontrado refugio en el multifacético Jared Leto. El portal Hollywood Life aseguró que la recordada Lara Croft ya saldría con The Joker de Suicide Squad.



Pero, ¿tan pronto? Pues, no tanto. Angelina Jolie y Jared Leto se conocieron en el año 2004 en medio de la producción Alexander. Ambos habrían quedado impresionados de las capacidades del otro, asunto que no pudieron olvidar.



Es así que, refiere la publicación, Jared Leto tomó el timón cuando se enteró que Angelina Jolie ya no iba más con Brad Pitt, quien ya 'habría olido' los sentimientos de su colega anteriormente. Los rumores apuntaron a que, desde ese momento, los dos iniciaron un romance.

Si bien Hollywood Life es un medio muy conocido, no es del todo confiable. Han sido decenas los chismes o informaciones de ‘allegados’ que se han divulgado en el portal que resultaron incorrectos, algo por lo que muchos no creen lo de la relación entre Angelina Jolie y Jared Leto.



Lo más fuerte es que ninguno de las dos celebridades ha decidido anunciar el amorío. Tranquilos, fans de Angelina Jolie. Brad Pitt todavía tiene chance de que ella no se convierte en la verdadera Harley Quinn.

