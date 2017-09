Ángelo Fukuy pone el parche [VIDEO]

El cantante Ángelo Fukuy siente pena por Diana Ramírez, quien lo acusó de haber jugado a ‘doble cachete’.



“No me pareció que haga eso (revelar que tenían una relación clandestina). La conozco y me apena que se nombrara a otras personas que quiero mucho”, indicó Ángelo Fukuy.



En tanto, Ramírez está fastidiada, porque la califican como la ‘amante’ y desmintió que esté embarazada del músico.



“Todos me señalan como la ‘partidora’, pero no sabía que él estaba con otra chica. Ahora están especulando que estoy embarazada y es falso”, dijo en ‘Amor, amor, amor’.



Angelo Fukuy habría sido infiel