Angie Arizaga y Juan Carlos Orderique se vacilan en ‘La previa’ [VIDEO y FOTOS]

Angie Arizaga se enfrenta a un nuevo reto profesional y debutará como conductora de ‘La previa’, junto a Juan Carlos Orderique, que se estrena el 5 de marzo.



“Estoy superfeliz, contenta. Ya salí a hacer ‘La previa’ en un concierto y la pasé muy bien”, dijo Angie Arizaga, quien aclaró que en esta nueva versión de ‘La previa’ no solo cubrirá eventos deportivos, también conciertos, desfiles de modas y otros eventos.



La ‘negrita’ dijo que se siente cómoda en el programa porque ella es divertida y graciosa.



“Las notas las haré con mi propio estilo, creo que va a tener la cuota de Angie”, señaló.



¿Qué te ha dicho Nicola de esta faceta?

Está feliz. Los dos estamos creciendo. Él como conductor de ‘Estás en todas’ y yo en ‘La previa’. Desde que le hablé del proyecto me dijo que era lo mío.



Por su parte, Juan Carlos Orderique afirmó que le da alegría que una secuencia que nació en un espacio deportivo, ahora se convierta en un programa propio.



Además, contó que viajarán a realizar diferentes notas al Carnaval de Río.



“Viajamos del 24 hasta el 28 de febrero y vendremos con muchas sorpresas”, señaló Orderique y afirmó que Angie sorprenderá en esta nueva faceta.



“Ella tiene mucho carisma, no necesita mucha guía. La idea es divertirnos y el público también”, añadió. (M. Casas)