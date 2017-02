Angie Arizaga y Nicola Porcella aseguran que llevan relación con más madurez

Por: Jhonny Valle



Angie Arizaga y Nicola Porcella aseguraron que su relación atraviesa el mejor de sus momentos, pues actualmente son personas más maduras.

“Ya no somos chibolos, entonces creo que después de tantos años uno aprende. No tenemos esas peleas de niños que teníamos antes. Ahora conversamos más. Me encanta que esté creciendo. Más que novios, somos buenos amigos. En eso se basa la relación, en la confianza que ambos nos tenemos”, dijo Angie Arizaga.

Por su parte, Nicola Porcella aseguró que se siente feliz por su debut en ‘Estás en todas’.

“Para mí era un sueño conducir y ahora lo hago. Si tengo que opinar sobre ciertos temas, lo haré”, expresó Nicola Porcella.