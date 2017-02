Angie Arizaga y Nicola Porcella publican foto íntima en la cama [VIDEO y FOTOS]

Angie Arizaga publicó una foto en Instagram que viene generando polémica entre sus seguidores. En la imagen se le observa apoyada en la espalda de Nicola Porcella, aparentemente habrían pasado la noche juntos. Es lo más normal porque son pareja, pero la publicación genera controversia entre los detractores del reality Esto es Guerra.



La imagen que publicó en Instagram, Angie Arizaga, lleva esta leyenda: "Despertando a un nuevo día", la participante de Esto es Guerra comparte su intimidad con sus seguidores, quienes aplauden que el amor entre la joven y Nicola Porcella continúe creciendo.



La foto de la cuenta de Instagram de Angie Arizaga tiene más de 7.000 me gusta. "Quieres generar polémica", le dicen en broma sus seguidores.

Despertando a un nuevo día #Sun #vibes 😘 Una foto publicada por angie (@angiearizaga.aa) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 6:27 PST

Angie Arizaga y Nicola Porcella muestran que su amor ha crecido a pesar de las denuncias de agresión en la que estuvieron envueltos, los participantes de Esto es Guerra hablan hoy hasta de matrimonio.





“Todo el mundo sabe la relación que tengo con ella y estoy feliz. Casarme con Angie Arizaga siempre ha estado en mi cabeza, pero eso se verá más adelante. Primero vamos a seguir creciendo en lo laboral”, agregó Nicola Porcella.





“Ya no somos chibolos, entonces creo que después de tantos años uno aprende. No tenemos esas peleas de niños que teníamos antes. Ahora conversamos más. Me encanta que esté creciendo. Más que novios, somos buenos amigos. En eso se basa la relación, en la confianza que ambos nos tenemos”, dijo Angie Arizaga.