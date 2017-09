El Gran Show: Policía chilena no dejó viajar a Angie Jibaja y no llegará al reality

La modelo y actriz Angie Jibaja no estará presente esta noche en ‘El gran show’, porque la Policía chilena no le permitió viajar con sus hijos, al no tener el permiso del papá.

“Los policías se ensañaron conmigo. En cinco años que tengo en Chile, he viajado muchas veces de vacaciones con mis hijos y sin ningún problema, ahora vienen a pedir el permiso del papá... Fue terrible, mis hijos lloraban, yo les explicaba que me estaba yendo del país y que mis 12 maletas ya estaban en el avión”, contó Angie.

A través de su cuenta de Twitter, Angie Jibaja publicó mensajes de impotencia y de queja contra el accionar de la Policía Chilena, especificamente contra un agente de nombre Julio Sandoval.

“No sé cuándo llegaré (a Perú). Jean Paul ya firmó el permiso, pero tengo que presentarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, eso será el lunes”, añadió. (C. Ch)

Que injusto. Hoy partiendo a mi país , con mi familia fui agredida verbalmente x un agente de @PDI_CHILE , JULIO SANDOVAL — Angie Jibaja (@JibajaAngie) 1 de septiembre de 2017

En 5 años entro y salgo del país con mis niños y jamás me hicieron un problema @PDI_CHILE ustedes tienen la constancia de eso. — Angie Jibaja (@JibajaAngie) 1 de septiembre de 2017

Me da mucha impotencia mucha pena que esto nos aya pasado. No puedo juzgar a toda la @PDI_CHILE x 3 personas el Responsable JULIO SANDOVAL — Angie Jibaja (@JibajaAngie) 1 de septiembre de 2017

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.