Angie Jibaja y su contundente mensaje a quienes la culpan de infidelidades de su novio [VIDEO]

La modelo Angie Jibaja fue entrevistada por Jazmín Pinedo en el programa Espectáculos. La Chica de los Tatuajes recibió una llamada del programa y decidió aclarar ciertos puntos sobre el final de su relación.

Angie Jibaja pidió que la modelo Leysi Suárez no estuviera presente durante la entrevista. El problema entre ambas chicas mediáticas se da porque Suárez culpó a Jibaja de las infidelidades de su expareja, Felipe Lasso, por llevarlo al reality Doble Tentación.

"Dime que no esta Leysi en ese estudio. No hablo de gente que no me interesa, me han salido varios proyectos", indicó Angie Jibaja sobre la gente que criticaba su decisión de participar en el reality Doble Tentación con su pareja Felipe Lasso. La modelo se mostró en todo momento recuperada tras la decepción que sufrió por parte del colombiano.

Ayer la modelo grabó un video que publicó en su Instagram donde le responde a quienes la culpan de las infidelidades de su pareja. En la grabación se ve cómo Angie Jibaja canta a todo pulmón una canción que dice Es culpa tuya. La modelo sabe que el único culpable de que esa relación terminará fue el colombiano.

Angie Jibaja responde sobre su relación con Felipe Lasso

Está canción la siento tanto ! 😌como tus canciones ❤️@jaymalyofficial feliz de trabajar contigo 💎pero nuestro tema será mejor 😎😜 Eres un éxito @aj.store.oficial síguela ! Una publicación compartida de Angie Jibaja (@jibajaangie) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 12:07 PDT