Angie Jibaja: Jean Paul Santa María asegura que llevan buena relación

Por: Jhonny Valle



Jean Paul Santa María dijo que mantiene una relación cordial con Angie Jibaja, madre de sus dos primeros hijos.

“Nuestra relación está mejor que nunca. Ambas partes, mi familia y la de Angie Jibaja, hemos acordado no tocar el tema. Las cosas están bien. Todo increíble y yo no me lo esperaba. Las cosas están bien”, dijo Jean Paul Santa María.

Por otro lado, Jean Paul Santa María resaltó el sólido matrimonio que tiene con la uruguaya Romina Gachoy.

“No ha sido fácil, pero producto de que sigamos es la lucha que hemos tenido los dos por nuestro amor. Como fruto de esa hermosa relación nació nuestro hijo. Estamos muy felices, sobre todo ahora que Romina abrió su escuela de modelaje en el centro de entrenamiento ‘Personal Training’, en San Borja”, dijo Jean Paul Santa María.