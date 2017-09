Angie Jibaja llora al recordar terrible drama que vivió en aeropuerto de Chile [VIDEO]

Todo un drama fue el que vivió Angie Jibaja en el aeropuerto de Chile luego de que la Policía de aquel país impidiera que regrese a Perú para su presentación oficial como jale de El Gran Show.

¿El motivo? La Policía chilena le pidió a Angie Jibaja el permiso de Jean Paul Santa María para que sus hijos puedan viajar. La modelo se sorprendió pues argumenta que siempre ha salido de vacaciones con sus pequeños, sin ningún problema.

Angie Jibaja derramó algunas lágrimas al mencionar que ahora deberá pasar la noche en un hotel acompañada de sus hijos, hasta que se resuelvan sus trámites documentarios.

Me da mucha impotencia mucha pena que esto nos aya pasado. No puedo juzgar a toda la @PDI_CHILE x 3 personas el Responsable JULIO SANDOVAL — Angie Jibaja (@JibajaAngie) 1 de septiembre de 2017

Y saben lo peor ? Que mientras yo arreglaba nuestros documentos , ellos comenzaron a reírse y a burlase.

Cómo puede existir gente tan mala — Angie Jibaja (@JibajaAngie) 1 de septiembre de 2017

"Jamás me hicieron un problema. Este señor (Julio Sandoval) se ensañó conmigo y me levantó la voz delante de mis hijos. Estaban llorando. No tenía corazón. Fue un drama, todo el mundo miraba cómo si hiciera haciendo algo. Yo tengo todo en regla", indicó.

Angia Jibaja incluso mencionó que las autoridades se 'burlaron de ella' y que se ensañaron con ella por ser 'figura pública'. "Lo peor de todo es que se empezaron a reír. Mientras acomodaba los documentos, volteo y se estaban riéndo", acotó.

La popular chica de los tatuajes pidió disculpas a la producción de El Gran Show por no poder llegar a su presentación este sábado. Recién el lunes podrá resolver sus problemas.