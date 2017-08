Angie Jibaja hace llorar a su ex al recordarle cuánto tiempo estuvo sin trabajar gracias a ella [VIDEO]

La modelo peruana Angie Jibaja se reencontró con su su expareja, el colombiano Felipe Lasso, en el programa chileno Primer Plano. En el espacio televisivo, Jibaja confirmó las críticas que recaen sobre el colocho: sí, fue un mantenido



Felipe Lasso explicó que él sólo se encargaba de la casa y de la familia. "Yo creo que ese fue mi aporte, también le ayude a ella a ordenar su vida, yo no trabajé en cuatro años, pero cuando recibió mi sueldo del reality , yo aporté a la casa", explica el colombiano sobre su relación con Angie Jibaja.



Felipe Lasso dice que se encargaba de la casa, pero la verdad es que las labores eran realizadas por personal de limpieza. Además, el colombiano le cobraba por cajetillas de cigarros, tiempo en el estacionamiento y le quitó el pasaporte a Angie Jibaja.

Felipe Lasso indicó que Angie Jibaja tenía un problema con el alcohol y con sustancias. "Ella tomaba pastillas y también alcohol, eso provocaba un cortocircuito en ella, yo tenía miedo y le quite el pasaporte", explicó el colombiano sobre Angie Jibaja.



Angie Jibaja reveló que el colombiano le quitó el pasaporte cuando ella decidió dejarlo. "Me lo arranco, me hizo subir a un carro con mis hijos y empezó a manejar como loco", contó la modelo sobre Felipe Lasso.



Al parecer, Felipe Lasso decidió cobrarle a Angie Jibaja para que pudiera recuperar su pasaporte. "Yo querí viajar a Estados Unidos para grabar un disco, esta persona loca y destruida grabó con uno de los productos más exitosos en una semana ese disco", indicó la modelo.