La modelo Angie Jibaja rompió en llanto al terminar su relación sentimental, de dos años, con Felipe Lasso, luego que el colombiano se mostró atento con la ecuatoriana Ámbar Montenegro en el reality ‘Doble tentación’, en Chile.

“Yo confío en ti, pero no me gusta que le dirijas la palabra. Te pedí algo y tú me lastimas. Ella (Ámbar) se apoyó sobre tu hombro. Tú quién eres para que ella se apoye en ti, no me hagas sentir mal, eres malo. Te importa un pepino que no sea feliz”, le dijo Angie Jibaja a Felipe.

Sin embargo, Angie Jibaja decidió finalizar su relación. “Quédate con ella, ahí nomás contigo. Quédate con tu Ámbar, se terminó la relación entre tú y yo”, indicó.

En tanto, Felipe aclaró que solo tiene una relación laboral con Ámbar Montenegro.



“A ella la respeto como mujer y sé mantener la distancia, pero Angie me está pidiendo que no le hable”, señaló Lasso.

CONFÍA EN QUE VUELVAN



Por su parte, la madre de Angie Jibaja, Maggie Liza, confía en que su hija retome su relación con Felipe.



“Angie se pelea y vuelve con Felipe, y siempre es así. No nos adelantemos porque ya veremos qué pasa al final del reality. Hay que ser positivos y enviarles muchas vibras para que ambos puedan concretar sus planes”, manifestó Maggie.