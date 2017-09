Ania Gadea explota contra usuario que le pide que muestre más en transmisión en vivo [VIDEO]

La modelo Ania Gadea hizo una transmisión en vivo en Facebook para sus seguidores. La playmate de México le contaba a sus fans que tenía mucha hambre y que quería cenar, la publicación en la mencionada red social la hacía tapada con una sabana.



Ania Gadea le explicó a sus seguidores que iba a comer a un restaurante y que necesitaba cambiarse. Se puso una chaqueta encima y cuando estaba a punto de despedirse de sus fans, la modelo leyó un comentario que la molestó muchísimo.



La modelo leyó el comentario en voz alta. "Enseña algo", le pedía el usuario. Ania Gadea le pidió al joven que se quite la ropa y que se "masturbe". "Tenemos la misma forma de cuerpo, por qué no te desnudas frente a un espejo y te miras. Te la jalas, si quieres", dice la playmate.



Ania Gadea continúo despotricando contra el usuario que le pedía que "muestre algo". "Si quieres ver un maldito cuerpo, anda y mírate. Si tienes pelos en el pecho, afeitate y te vas a excitar tú solo", dijo la modelo.

Silence become you! Una publicación compartida de ANIA GADEA (@aniagadea) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 5:38 PDT

La modelo Ania Gadea también llamo pendejo al usuario. "Te vas a excitar con lo que sea, con tu propio cuerpo, así que deja de decirme que enseñe algo, pinch* put*. Me llegan cuando hacen comentarios así", explicó la playmate.



Ania Gadea continuó con la transmisión en vivo y se dirigió al restaurante. La modelo indicó que la actitud del joven le parecía de un virgen. "Seguramente no tiene a quien coger, te ves patético masturbandote, nadie te hace caso", gritó la playmate.



La modelo se encontró con sus amigos en restaurante y le bromeó a uno de ellos: "qué me miras, si tu eres gay", dijo y despertó la risa de todos sus acompañantes. "Es gay y me mira las tetas", indica Ania Gadea.



Otra de las incidencias que sucedió en la transmisión en vivo es que a la modelo se le abrió un poco la blusa. Ania Gadea se despidió de sus seguidores y les dijo que iba a comer con sus amigos. Mira cómo se enojo con usuario aquí.