Ania Gadea lo muestra todo con esta sexy lencería transparente [FOTOS]

La modelo Ania Gadea sabe como complacer a sus fieles seguidores. Esta vez, la conejita de Playboy publicó unas sexys imágenes en las que muestra más de la cuenta en una lencería transparente.

A través de su cuenta de Instagram, Ania Gadea publicó unas fotitos en las que aparece mostrando sus atributos en una lencería roja. Sus seguidores la alagaron con candentes comentarios.

Recordemos que hace poco, Ania Gadea se puso nerviosa cuando le consultaron por su ‘amistad’ con el astro del fútbol Ronaldinho, con quien fue captada en una cena romántica.



“Sí, tuvimos una cena. No quiero hablar de eso ja, ja, ja. Es una persona amable, humilde. Quizá no es como lo pintan. Él es muy tranquilo, pero no deseo hablar más de él”, expresó Ania Gadea.