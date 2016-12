Antonio Cartagena se encuentra en el ojo de la tormenta luego que una mujer lo denunciara en el programa 'Nunca Más' de haberle pedido que aborte a su propio hijo al enterarse que estaba embarazada.

Recordemos que en el video propalado por el programa conducido por Andrea Llosa se presentó dos grabaciones en las que Antonio Cartagena exige a una mujer con la que estaba saliendo que se someta a un aborto porque no piensa reconocer al bebé que se encuentra esperando.

En esta nota te presentamos extractos de la conversación que Antonio Cartagena mantuvo con su expareja, la señorita Vanessa Tenorio. En el material se escucha cuando el salsero le propone a su expareja ir al médico para que sea el especialista que le diga si era posible o no realizar un aborto clínico.

Además, Antonio Cartagena le reiteró varias veces a su expareja de que él no estaba de acuerdo con tener al bebé porque no quería hacerse responsable y no tendría para pasarle dinero para todos los gastos.

Tras la difusión de las imágenes de 'Nunca Más' el cantante Antonio Cartagena habló con Trome y manifestó sentirse arrepentido por haber propuesto el aborto.

“Estoy en contra del aborto, rechazo ese accionar. Me equivoqué al afirmar eso porque me estaban presionando. Pido mil disculpas a todo el público que me sigue, no pienso de esa manera”, afirma Antonio Cartagena tras la emisión del día domingo de una denuncia en el programa ‘Nunca más’ en donde fue acusado de no querer reconocer a un hijo.

“Esa señora dice tener un hijo mío, yo no puedo afirmarlo ni negarlo porque no tengo una prueba de ADN. A pesar de eso, la ayudaba dándole dinero entre 150 y hasta 500 soles. No tengo ni tuve una relación con esa señora. Es más, todo esto ha sido planificado de la manera más vil, porque soy víctima de una extorsión. Ella me pidió 8 mil soles mensuales, sino haría un escándalo”, comentó Antonio Cartagena.

