Antonio Cartagena exige a mujer que aborte a su propio hijo [VIDEO]

Se le viene la grande a Antonio Cartagena. El programa 'Nunca Más' presentó este jueves un adelanto de su próxima edición en el que se muestra al cantante de salsa intentando que una mujer aborte a su propio hijo. El fue subido a Facebook.

En el video propalado por el programa conducido por Andrea Llosa se presentó dos grabaciones en las que Antonio Cartagena exige a una mujer con la que estaba saliendo que se someta a un aborto porque no piensa reconocer al bebé que se encuentra esperando.

El video levantado en la cuenta oficial de Facebook de 'Nunca Más' se anuncia la entrevista con la mujer que se involucró con Antonio Cartagena. Ella presentó también una conversación telefónica en la que el artista le dice: “¿Quieres tener el hijo? Yo quiero que no le tengas. Podemos hacer un aborto clínico”

Luego se ve una grabación en la que Antonio Cartagena y la joven conversan sobre el tema en la calle. Ahí se escucha que el cantante insiste: “No quiero hacerlo (tenerlo) porque no hay un sentimiento. Ponle el apellido que quieras, ponle si quieres mi apellido, eso no me importa”, comenta nuevamente ante la insistencia de la mujer.

“Oye si quiera tiene que firmas es su derecho”, le replica la mujer a Antonio Cartagena. No se sabe aún si el programa presentará también algún descargo de esta grava acusación por parte del salsero.