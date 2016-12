Antonio Cartagena: "Me equivoqué" [VIDEO]

“Estoy en contra del aborto, rechazo ese accionar. Me equivoqué al afirmar eso porque me estaban presionando. Pido mil disculpas a todo el público que me sigue, no pienso de esa manera”, afirma Antonio Cartagena tras la emisión del día domingo de una denuncia en el programa ‘Nunca más’ en donde fue acusado de no querer reconocer a un hijo.

“Esa señora dice tener un hijo mío, yo no puedo afirmarlo ni negarlo porque no tengo una prueba de ADN. A pesar de eso, la ayudaba dándole dinero entre 150 y hasta 500 soles. No tengo ni tuve una relación con esa señora. Es más, todo esto ha sido planificado de la manera más vil, porque soy víctima de una extorsión. Ella me pidió 8 mil soles mensuales, sino haría un escándalo”, comentó Antonio Cartagena.

“La señora nunca quiso conciliar conmigo, se negó a ir ante un juez y más bien, acude a un canal para aprovecharse de mi persona y manchar mi imagen. Yo he actuado bien, le he dado dinero sin saber si es mi hijo y ella solo buscaba extorsionarme”, agregó Antonio Cartagena en conversación con Trome.

¿Tu esposa y tu familia te apoyan?

Soy un ser humano cualquiera, con defectos. He pasado una Navidad tensa, pero saldré adelante.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.