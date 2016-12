Antonio Cartagena: Modelo Mirella Méndez dice que salsero es ‘tramposo’

Por: Jhonny Valle



La modelo Mirella Méndez reveló que el salsero Antonio Cartagena también la enamoraba.

“Una vez coincidí en una discoteca con él. Antonio Cartagena estaba con su orquesta y desde el escenario me hacía ojitos, me sonreía, yo me di cuenta inmediatamente lo que quería. Después vino lo mejor, porque me mandó una tarjetita con su número, seguro quería que lo llamara, pero nunca lo hice”, dijo Mirella.

En otro momento, precisó que nunca le hizo caso a Antonio Cartagena, porque tenía fama de ‘tramposo’.

“Otras amigas me contaron que Antonio Cartagena es mujeriego, medio gilerito, así es que con esos hombres nada que ver”, explicó la rubia.

Como se sabe, Antonio Cartagena fue acusado por una mujer embarazada de pedirle que aborte.