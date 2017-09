Antonio Pavón: Español dice que no "crucifiquen" a Santi Lesmes [VIDEO]

“No lo crucifiquen”, dijo Antonio Pavón en defensa de su compatriota Santi Lesmes, quien hace un par de días bromeó diciendo que como español, cada cuatro años ve a su selección en el Mundial, mientras que los peruanos no.



“Creo que todos han malinterpretado sus palabras, él no quiso decir eso. Si existe un extranjero que más ama al Perú, después de mí, es Santi Lesmes. No creo que haya dicho eso con ‘mala leche’”, precisó Pavón.



Asimismo, aseguró que la selección blanquirroja ganará el partido ante Argentina.



“Ganamos, será un partido difícil, pero ganaremos, porque la selección está hecha de guerreros, de luchadores, de gente que le pone el alma y el corazón”, expresó. (J.V)



