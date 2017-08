Argentina: exvedette habría recibido propuesta sexual de un presidente latinoamericano [VIDEO y FOTOS]

Son muchas las historias sobre prostitución en la élite política que 'viajan' por Internet como mitos urbanos. Algunos de ellos llegaron a las noticias no necesariamente por pruebas sino por testimonios, tal como ha pasado con el caso de una exvedette de Argentina.



Pamela Pombo fue la que habló sobre un momento más que incómodo que le hizo pasar un político latinoamericano. Según contó, un mandatario le propuso pagarle a cambio de sexo.



"Un presidente me ofreció plata por sexo", fue lo que sentenció la gaucha, quien ahora ostenta un cuerpo definido gracias al culturismo. Pamela Pombo agregó que la solicitud se canalizó vía correo electrónico.

#entrevista #nota #photoshoot #TN #pombo #pamepombo #bikini #bikinifitness #fitness #fitnessmodel #coach #personaltrainer Una publicación compartida de Pamela Pombo (@pamepombo) el 11 de Ago de 2017 a la(s) 1:50 PDT

"Me mandaron un mail y me explicaban todo. Me dio miedo. Lo rechacé", expresó Pamela Pombo a El Intransigente, señalando que nunca recibió dinero a cambio de dar placeres a otras personas.



Pero, ¿qué mandatario fue el que le pidió sexo? Pues, ello todavía se desconoce. Todo indica que Pamela Pombo mantendrá silencio sobre algunos detalles sobre el caso.