BAFTA 2017: La La Land y muchas más en la lista de ganadores [VIDEO y FOTOS]

Parece que la exitosa película La La Land sigue en su camino firme hacia los premios Oscar. Y es que el musical protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone se hizo de 5 galardones durante los BAFTA, incluyendo el de la categoría de Mejor película.



Esto le 'poner el colchón' a la producción de Damien Chazelle para la ceremonia auspiciada por la Academia, para la cual es favorita en las categorías en la que fue nominada. Así lo indicaron los portales especializados luego de informar sobre su ‘goleada’ en los BAFTA.



Hay que mencionar que La La Land obtuvo todos los premios en los Globos de Oro, ocasionando toda una revolución y una gran atención por parte de la prensa. Por otro lado, Manchester by the Sea, la cual también pisa fuerte para los Oscar, tuvo también su lugar en los BAFTA.



Cassey Affleck, hermano del conocido Ben Affleck, se hizo de un BAFTA en la categoría de Mejor actor. En sus palabras iniciales, el artista de 41 años dio unas curiosas palabras dirigidas al intérprete de Batman en el Universo DC.

"Me siento muy agradecido de que me diera esta oportunidad (...) Se lo agradezco, aunque no tenga nada que ver con la película", fue lo que dijo artista luego de los BAFTA.



A continuación, te presentamos a los ganadores en los premios BAFTA:



Mejor película: La La Land



Mejor director: Damien Chazelle, La La Land



Mejor actor: Casey Affleck, Manchester by the Sea



Mejor actriz: Emma Stone, La La Land



Mejor actor secundario: Dev Patel por Lion



Mejor actriz secundaria: Viola Davis por Fences



Mejor interprete revelación: Tom Holland



Mejor guion original: Manchester by the Sea



Mejor guion adaptado: Lion



Mejor película británica: I, Daniel Blake, de Ken Loach.



Mejor documental: 13th



Mejor corto británico: Home



Mejor película de animación: Kubo and the Two Strings



Mejor corto de animación: A Love Story



Mejor película de habla no inglesa: Son of Saul (Hungría)



Mejor director, guionista o productor británico novel: Under the Shadow



Mejor música original: La La Land



Mejor sonido: Arrival



Mejor fotografía: La La Land



Mejor diseño de vestuario: Jackie



Mejores efectos visuales: The Jungle Book



Mejor maquillaje y peluquería: Florence Foster Jenkins



Mejor montaje: Hacksaw Ridge



Mejor diseño de producción: Fantastic Beasts and Where to Find Them



Bafta honorario: Mel Brooks.



Bafta a la mayor contribución al cine británico: Curzon

