Bailarina Isabel Acevedo responde a quienes le dicen 'hueca' por comentario sobre huaicos [VIDEO y FOTOS]

La bailarina Isabel Acevedo respondió a sus críticos tras la publicación que hizo sobre los huaicos. "Querido Huayco llévate a todos los que les gusta meterse donde no los llaman", escribió en su Instagram, generando la indignación de muchos usuarios en Internet, quienes la tildaron de "hueca" e "insensible social".



En una entrevista con el programa 'En boca de todos', Isabel Acevedo se pronunció sobre este hecho. “Publiqué lo del huayco burlándome del bullying que diariamente nos hacen los medios de comunicación. Jamás me burlaría de una catástrofe. Me parece terrible lo que pasa”, indicó.



Los conductores no dejaron de pasar la oportunidad para preguntarle sobre su relación con Christian Domínguez. “Estamos tranquilos y enamorados”, indicó la bailarina.



La bailarina y la imagen que desató la furia en Instagram. La bailarina y la imagen que desató la furia en Instagram.

La publicación de Isabel Acevedo se volvió viral por la indignación que causan estas palabras. Muchos seguidores de la bailarina le dijeron que con este tipo de tragedias no se bromea. "¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre bromear con este hecho", se lee entre las reacciones más indignadas a la publicación de Isabel Acevedo.



La mayoría de sus seguidores cree que la broma se le escapó de las manos a Isabel Acevedo. Además, consideran que muestra un desconocimiento sobre la gente que ha fallecido debido a esta tragedia.



Los huaicos que vienen afectando diferentes partes del país han dejado hasta el momento 13 muertos, miles de damnificados y millonarios daños materiales.